Listopad 2025 w ogrodzie

W listopadzie cały czas porządkujemy ogród. Wciąż opadają liście i igliwie. Mogą one pozostać na rabatach - stanowią ochronę przed mrozem, ale z trawnika najlepiej sprzątnąć wszystkie. Igły zakwaszają trawnik, co sprzyja rozrastaniu się na nim mchu. Uważamy więc szczególnie, aby igliwie nie leżało na trawie. To dobra ściółka na rabatach przy roślinach preferujących kwaśną glebę (np. iglaki, hortensje, borówki, magnolie, wrzosy, rododendrony, azalie).

Zwróćmy uwagę na pogodę. Jeśli jesień jest sucha, koniecznie podlewajmy ogród. Przesuszone korzenie są bardziej podatne na zimowe przymarzanie. Pamiętamy szczególnie o podlewaniu roślin zimozielonych jak rododendrony, niektóre azalie, laurowiśnie. W dalszym ciągu można sadzić nowe i przesadzać stare rośliny. Jesień to najbardziej odpowiednia pora roku na zakładanie żywopłotu, wkopywanie iglaków czy drzewek owocowych. Róże również dobrze rosną po jesiennym sadzeniu. Nowe okazy koniecznie kopczykujemy przed zimą.

Większość prac powinna zostać zrobiona w październiku, ale jest jeszcze czas w listopadzie. Po tym miesiącu będzie okres odpoczynku i planowania kolejnego sezonu. Warto przyjrzeć się, czego nam o tej porze roku w ogrodzie brakuje. Może są to rośliny zimozielone, a może drzewa z soczyście wybarwiającymi się liśćmi? Nadają mocnego koloru jesienią za oknem. Warto mieć też rośliny kwitnące o tej porze roku, np. zawilce japońskie czy astry.

Kalendarz ogrodnika - lista prac

Mogłoby się wydawać, że w listopadzie nie ma już wiele pracy w ogrodzie. Jeśli jednak chcemy perfekcyjnie zadbać o krajobraz za oknem, lista prac na ten miesiąc może nas zadziwić:

ostatnie zbiory warzyw np. kapusty pekińskiej;

Grabienie liści, szyszek, żołędzi, igliwia (zostawiamy ich trochę w jednym miejscu dla jeży);

Wieszanie karmników dla ptaków;

Podlewanie ogrodu;

obcinanie przekwitłych kwiatów hortensji;

przycinanie bylin późno kwitnących;

wyrywanie i wykopywanie przekwitłych roślin jednorocznych;

kopczykowanie roślin mniej odpornych na mróz, np. róż;

sadzenie chryzantem;

sadzenie róż, drzewek owocowych, iglaków i innych roślin ozdobnych (w donicach i z gołym korzeniem);

zakładanie żywopłotu;

rozmnażanie i rozsadzanie bylin;

rozmnażanie porzeczek, agrestu, malin przez młode pędy;

sadzenie roślin cebulowych w donicach (np. na balkonie) i w gruncie;

związywanie traw ozdobnych (np. wielorazowymi trytytkami);

przycinanie malin jesiennych nisko nad ziemią;

przekopanie warzywnika po zbiorach;

chowamy do domu zioła i inne rośliny wrażliwe na mróz uprawiane w donicach;

sadzenie czosnku ozimego i innych roślin ozimych;

wynosimy do ocieplonej szklarni czy oranżerii rośliny cytrusowe (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy), optymalna temperatura dla nich zimą to 5-15 stopni;

porządki w szklarni, domku ogrodnika.