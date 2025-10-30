Prace ogrodowe w październiku

Październik to miesiąc zbiorów warzyw i owoców z ogrodu. Dzień staje się coraz krótszy. W tym czasie zaczynają opadać liście, większość kwiatów przekwita lub dawno przekwitło. Można zachwycać się kołyszącymi na wietrze trawami ozdobnymi. Jemy maliny i winogrona. Ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia. Zdążyły się już pięknie wybarwić. Róże wciąż cieszą kwitnieniem, ale już mniej licznym. W tym momencie roku już ich nie ogławiamy.

W październiku wszystkie pomidory i ogórki powinny być już zebrane. Te niedojrzałe mogą dojrzeć w domu. Pierwsze przymrozki spowodują, że będzie trzeba wyciąć i wykopać dalie. Zbieramy także jabłka, dynie i ostatnie warzywa.

Co zrobić, żeby zielone pomidory dojrzały?
zbieramy warzywa i owoce październik kalendarz ogrodnika Zbieramy warzywa i owoce - październik, kalendarz ogrodnika / Shutterstock

W październiku jest bardzo dużo prac do wykonania. Kojarzy się ze zbiorami, przesadzaniem i sadzeniem nowych roślin, a także porządkowaniem ogrodu przed zimą. Część prac można wykonać również wiosną, ale im więcej uda nam się zrobić jesienią, tym lepiej. Oto lista rzeczy do zrobienia.

grabimy liście październik kalendarz ogrodnika Grabimy liście, można zaplanować tę pracę razem z dziećmi - październik, kalendarz ogrodnika / Shutterstock
Kiedy sadzić drzewa owocowe? Jesień to dobry czas. Jabłoń, grusza, śliwa - jakie odmiany wybrać?
Kalendarz ogrodnika - październik

  1. zbieramy dojrzałe warzywa i owoce (pory, marchewki, selery, papryki, buraki, jabłka, gruszki, śliwki, pigwowce)
  2. zbieramy opadłe orzechy włoskie i laskowe
  3. przekopujemy i nawozimy obornikiem ziemię w warzywniku przed zimą
  4. wysadzamy czosnek ozimy
  5. sadzimy rośliny cebulowe kwitnące wiosną
  6. grabimy opadające liście (z których można zrobić ziemię liściową)
  7. dbamy o nawadnianie roślin, szczególnie rododendronów i azalii
  8. przygotowujemy rośliny na przymrozki, dodając świeżą warstwę ściółki
  9. bardziej wrażliwe na mróz rośliny lekko okrywamy kopczykami
  10. przycinamy chore, obłamane czy przeszkadzające gałęzie i pędy
  11. rozsadzamy i rozmnażamy byliny około 4-letnie
  12. sadzimy nowe rośliny - to bardzo dobry okres do sadzenia np. iglaków, jeżyn, róż i drzew owocowych
  13. sadzimy warzywa takie jak sałata zimowa czy cebula dymka i przykrywamy zagon przed przymrozkami
  14. rozmnażamy rabarbar i sadzimy w nowym miejscu
  15. zbieramy nasiona roślin jednorocznych (np. kosmosu, kopru)
  16. przycinamy delikatnie żywopłoty - to tzw. cięcie wyrównujące
  17. przygotowujemy pryzmę i kopiec do przechowywania warzyw i owoców zimą
  18. ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia do wazonu
  19. wycinamy liście piwonii bylinowej
  20. wycinamy liście floksów wiechowatych
  21. sprzątamy pozostałości po pomidorach, ogórkach, dyniach, cukiniach itp. i przenosimy do kompostownika
  22. zgniłe i opadłe owoce zakopujemy głęboko pod ziemią
  23. zakładamy trawnik i żywopłot
  24. zbieramy ostatnie kwiaty na bukiety przed przymrozkami (np. dalie)
  25. zmieniamy dekoracje przed domem na jesienne (dodajemy wrzosy, kapusty, ozdobne dynie)
  26. wieszamy karmniki dla ptaków, wiewiórek, ale z dokarmianiem jeszcze czekamy
  27. czyścimy budki lęgowe od 16 października
  28. można wyciąć niektóre drzewa od 16 października
sadzimy czosnek październik kalendarz ogrodnika Sadzimy czosnek - październik, kalendarz ogrodnika / Shutterstock

Kiedy zaczynamy dokarmiać ptaki? Karmniki wieszamy nieco wcześniej
Czego nie robić jesienią w ogrodzie?

Przede wszystkim nie używamy już nawozów azotowych. Po drugie nie sadzimy już roślin, które są wrażliwe na mróz. Dobrze jest też zostawić część liści na ziemi. To ochrona przed mrozem oraz środowisko do życia dla wielu owadów i innych zwierząt. Większe skupisko liści może stanowić dom dla jeża. Warto zostawić również trawy i większość bylin. Z ich wycięciem najlepiej poczekać do wiosny.

Kiedy zbieramy warzywa z ogrodu jesienią? [Terminy]
