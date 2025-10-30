Prace ogrodowe w październiku

Październik to miesiąc zbiorów warzyw i owoców z ogrodu. Dzień staje się coraz krótszy. W tym czasie zaczynają opadać liście, większość kwiatów przekwita lub dawno przekwitło. Można zachwycać się kołyszącymi na wietrze trawami ozdobnymi. Jemy maliny i winogrona. Ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia. Zdążyły się już pięknie wybarwić. Róże wciąż cieszą kwitnieniem, ale już mniej licznym. W tym momencie roku już ich nie ogławiamy.

W październiku wszystkie pomidory i ogórki powinny być już zebrane. Te niedojrzałe mogą dojrzeć w domu. Pierwsze przymrozki spowodują, że będzie trzeba wyciąć i wykopać dalie. Zbieramy także jabłka, dynie i ostatnie warzywa.

W październiku jest bardzo dużo prac do wykonania. Kojarzy się ze zbiorami, przesadzaniem i sadzeniem nowych roślin, a także porządkowaniem ogrodu przed zimą. Część prac można wykonać również wiosną, ale im więcej uda nam się zrobić jesienią, tym lepiej. Oto lista rzeczy do zrobienia.

Kalendarz ogrodnika - październik

zbieramy dojrzałe warzywa i owoce (pory, marchewki, selery, papryki, buraki, jabłka, gruszki, śliwki, pigwowce) zbieramy opadłe orzechy włoskie i laskowe przekopujemy i nawozimy obornikiem ziemię w warzywniku przed zimą wysadzamy czosnek ozimy sadzimy rośliny cebulowe kwitnące wiosną grabimy opadające liście (z których można zrobić ziemię liściową) dbamy o nawadnianie roślin, szczególnie rododendronów i azalii przygotowujemy rośliny na przymrozki, dodając świeżą warstwę ściółki bardziej wrażliwe na mróz rośliny lekko okrywamy kopczykami przycinamy chore, obłamane czy przeszkadzające gałęzie i pędy rozsadzamy i rozmnażamy byliny około 4-letnie sadzimy nowe rośliny - to bardzo dobry okres do sadzenia np. iglaków, jeżyn, róż i drzew owocowych sadzimy warzywa takie jak sałata zimowa czy cebula dymka i przykrywamy zagon przed przymrozkami rozmnażamy rabarbar i sadzimy w nowym miejscu zbieramy nasiona roślin jednorocznych (np. kosmosu, kopru) przycinamy delikatnie żywopłoty - to tzw. cięcie wyrównujące przygotowujemy pryzmę i kopiec do przechowywania warzyw i owoców zimą ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia do wazonu wycinamy liście piwonii bylinowej wycinamy liście floksów wiechowatych sprzątamy pozostałości po pomidorach, ogórkach, dyniach, cukiniach itp. i przenosimy do kompostownika zgniłe i opadłe owoce zakopujemy głęboko pod ziemią zakładamy trawnik i żywopłot zbieramy ostatnie kwiaty na bukiety przed przymrozkami (np. dalie) zmieniamy dekoracje przed domem na jesienne (dodajemy wrzosy, kapusty, ozdobne dynie) wieszamy karmniki dla ptaków, wiewiórek, ale z dokarmianiem jeszcze czekamy czyścimy budki lęgowe od 16 października można wyciąć niektóre drzewa od 16 października

Czego nie robić jesienią w ogrodzie?

Przede wszystkim nie używamy już nawozów azotowych. Po drugie nie sadzimy już roślin, które są wrażliwe na mróz. Dobrze jest też zostawić część liści na ziemi. To ochrona przed mrozem oraz środowisko do życia dla wielu owadów i innych zwierząt. Większe skupisko liści może stanowić dom dla jeża. Warto zostawić również trawy i większość bylin. Z ich wycięciem najlepiej poczekać do wiosny.