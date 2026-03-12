Czy można zrzucać śnieg na trawnik?

Przy dużych opadach śniegu, odśnieżanie chodników i podjazdu jest niezbędne. Zwykle nadwyżki śniegu trafiają wówczas na trawnik. Czy można zaszkodzić trawie, przysypując ją grubą warstwą śniegu? Tak. W takich miejscach może powstać pleśń śniegowa.

Reklama

Trawa po zimie - pleśń śniegowa

Co to jest pleśń śniegowa? To choroba grzybowa, która wywołują głównie Microdochium nivale. Grzyb ten rozwija się w niskich temperaturach sięgających około 0 stopni zwykle na martwych częściach roślin. Powstaje w miejscach trawnika, na których znajdowała się gruba pokrywa zmrożonego śniegu. Taka lodowa czapa sprzyja powstawaniu pleśni śniegowej. Najczęściej dochodzi do tego zjawiska, kiedy zimą zmieniają się temperatury. Roztapiający się śnieg ponownie przymarza i tworzy się skorupa z lodu i śniegu.

Jak wygląda choroba grzybowa na trawie?

Pleśń śniegowa występuje po roztopieniu się lodu i śniegu na trawniku. Wygląda jak biały nalot na płatach suchej trawy. Po usunięciu pleśni zostają wysuszone płaty na trawniku sprawiające wrażenie wypalonych.

Reklama

Co z trawnikiem pokrytym pleśnią?

Takie miejsca najlepiej wygrabić, a następnie zastosować wiosenną wertykulację i aerację trawnika. Najlepiej zastosować też środki zwalczające grzyby. Na końcu posypujemy dobrą ziemią do trawników i dosiewamy ziarna. Po dosiewce pamiętamy o podlewaniu. W tym roku aeracja i wertykulacja są szczególnie wskazane. Niektórzy właściciele ogrodów nie robią jej corocznie, ale w tym roku powinni robić wyjątek. Nic tak nie zregeneruje trawy po tak ciężkiej zimie jak te dwa wiosenne zabiegi.

Jak zapobiegać pleśni śniegowej na trawie?

Jeśli zauważamy na trawniku skorupę śniegowo-lodową, warto ją systematycznie kruszyć. Można używać do tego wideł czy szpadla. Przy poruszaniu się zimą w ogrodzie należy unikać deptania zamarzniętej trawy.