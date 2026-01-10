Rośliny zimozielone

Po pierwsze, aby cieszyć się ogrodem także zimą, warto postawić na rośliny wiecznie zielone. To one zrobią nam miły dla oka zimowy krajobraz za oknem. Dobrze, gdy rośliny zimozielone tworzą pewne ramy ogrodu, np. żywopłot, zielone ścianki odgradzające różne części ogrodu. Co więcej, wybierajmy je do miejsc reprezentacyjnych i widocznych z okna – dbajmy o to, co przez nie widzimy każdego krótkiego, zimowego dnia. Widok z okna może poprawić nastrój. Rośliny wiecznie zielone to np. krzewy i drzewa iglaste (świerki, sosny, jodły, kosodrzewiny), tuje (np. Szmaragdy i Brabanty), trzmieliny, niektóre azalie, lawenda, bluszcz pospolity, ostrokrzew, laurowiśnia, rododendron.

Krzewy kwitnące zimą

Kiedy mamy już zimozieloną bazę w ogrodzie, wypełniamy powstałe przestrzenie roślinami kwitnącymi zimą. Najlepszy efekt można uzyskać dzięki krzewom. Krzewy to zwykle takie rośliny, które nie są wymagające, ładnie się zagęszczają, tworzą zwartą i gęstą formę i świetnie znoszą cięcie. Nie zajmują przy tym zbyt wiele miejsca w ogrodzie. To również idealny wypełniacz przestrzeni pomiędzy koronami drzew i niskimi bylinami. Warto więc zaprosić je na nasze działki, by cieszyły oko i to nie tylko latem.

Krzewy, które kwitną zimą – lista 10 roślin

Dla niektórych gatunków krzewów niestraszna jest zima. Jedne nie gubią liści, inne potrafią nawet zakwitnąć o tej porze roku. Czasami kwitnienie poprzedza wypuszczenie liści. Większość roślin kwitnie zimą na żółto, ale można znaleźć również kwitnące na biało, różowo, pomarańczowo czy czerwono. Oto lista ciekawych krzewów kwitnących zimą:

1.Zimokwiat wczesny (łac. Chimonanthus praecox): dorasta do 2 m wysokości, kwitnie nawet od lutego do marca, ma liczne żółte kwiaty przyjemnie pachnące, rzadko spotykany w Polsce

2.Wawrzynek wilczełyko (łac. Daphne mezereum): dorasta do 1,5 m wysokości, kwitnie od stycznia do kwietnia, ma różowe, gęsto osadzone kwiaty silnie pachnące

3.Wiciokrzew pachnący (łac. Lonicera purpusii): dorasta do 2 m wysokości, kwitnie od lutego do kwietnia, ma białe, rosnące parami, pachnące kwiaty

4.Mahonia japońska (łac. Mahonia japonica): rośnie do 2 m wysokości, kwitnie od lutego do maja, ma żółte groniaste, efektowne kwiatostany skierowane ku górze, kwiaty pachną

5.Kalina bodnantska (łac. Viburnum ×bodnantense dawn): dorasta do 2,5 m wysokości, kwitnie obficie od marca do kwietnia na różowo i wydziela przyjemny zapach

6.Kalina wonna (łac. Viburnum farreri): dorasta do 3 m wysokości, kwitnie w marcu lub wcześniej, gdy jest cieplejsza zima, ma biało-różowe rurkowate kwiaty zebrane w typowe dla kaliny kwiatostany, słodko pachną

7.Kalina wawrzynowata (łac. Eve Price Viburnum tinus): rośnie do 3 m wysokości, może kwitnąć od listopada do marca, długo utrzymujące się na roślinie, ozdobne pąki są koloru różowego, po rozwinięciu przekształcają się w białe kwiaty, intensywnie pachnie

8.Jaśmin nagokwiatowy (łac. Jasminum nudiflorum): osiąga wysokość 1,5 m, kwietnie od lutego do kwietnia na żółto, krzew pachnący

9.Oczar (łac. Hamamelis): w zależności od gatunku może osiągać od 2 do nawet 10 m wysokości, ale zwykle są to 3 lub 4 m wysokości, kwietnie zwykle w okresie luty-marzec, w zależności od odmiany może to być kolor żółty, pomarańczowy lub czerwony, kwiaty wyglądem przypominają frędzle, są pachnące

10.Dereń jadalny (łac. Cornus mas): w zależności od gatunku dorasta do 3-10 m, kwitnie na żółto od marca do kwietnia, kwiaty mają delikatny zapach