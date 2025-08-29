Floksy wiechowate

Floksy wiechowate (łac. phlox paniculata) to bylina wieloletnia, która pięknie kwitnie i pachnie. Zwane są również płomykami. Można je kupić w bardzo różnych kolorach i odcieniach - białych, różowych, fioletowych. Kolejnym ich atutem jest przyciąganie do ogrodu motyli i innych zapylaczy.

Czy przycinać floksy po przekwitnięciu?

Niektórzy ogrodnicy nic nie robią z floksami po przekwitnięciu. Dopiero na koniec sezonu obcinają roślinę przy ziemi. Natomiast nasze babcie (bo była to roślina bardzo popularna w ich czasach) lubiły przycinać floksy po kwitnieniu. Kiedy większość kwiatostanu przekwita, należy ściąć czubek łodygi. W ten sposób nie dopuszczamy do zawiązywania nasion. Proces ten osłabia roślinę. Potrzeba bowiem dużo składników odżywczych, aby wykarmić nasiona. Tymczasem wycinając przekwitłe kwiaty, roślina otrzymuje sygnał, że musi wypuścić nowe pędy, pąki i kwiaty. Jako że floksy kwitną aż do końca września, jest jeszcze czas na nowe kwiatostany.

W którym miejscu przycinać floksy po przekwitnięciu?

Jak prawidłowo przyciąć floksy po przekwitnięciu? Babcie robiły to intuicyjnie. Po prostu ścinały wierzchołki roślin z kwiatami. Najlepiej zrobić to po pierwszym liściu za kwiatostanem. Na niektórych łodygach widać już będzie zalążki nowych pędów i pąki. Znajdują się one pomiędzy łodygą, a wyrastającym z niej liściem. Przycięcie spowoduje szybszy ich rozrost.