Ogród w październiku

Październik to miesiąc zbiorów warzyw i owoców z ogrodu. Dzień staje się coraz krótszy. W tym czasie zaczynają opadać liście, większość kwiatów przekwita lub dawno przekwitło. Można zachwycać się kołyszącymi na wietrze trawami ozdobnymi. Jemy maliny i winogrona. Ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia. Zdążyły się już pięknie wybarwić. Róże wciąż cieszą kwitnieniem, ale już mniej licznym.

W październiku wszystkie pomidory i ogórki powinny być już zebrane. Te niedojrzałe mogą dojrzeć w domu. Pierwsze przymrozki spowodują, że będzie trzeba wyciąć i wykopać dalie. Zbieramy także jabłka i dynie.

W październiku jest bardzo dużo prac do wykonania. Kojarzy się ze zbiorami, przesadzaniem i sadzeniem nowych roślin, a także porządkowaniem ogrodu przed zimą. Część prac można wykonać również wiosną, ale im więcej uda nam się zrobić jesienią, tym lepiej. Oto lista rzeczy do zrobienia.

Kalendarz ogrodnika - październik