Ogród w październiku
Październik to miesiąc zbiorów warzyw i owoców z ogrodu. Dzień staje się coraz krótszy. W tym czasie zaczynają opadać liście, większość kwiatów przekwita lub dawno przekwitło. Można zachwycać się kołyszącymi na wietrze trawami ozdobnymi. Jemy maliny i winogrona. Ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia. Zdążyły się już pięknie wybarwić. Róże wciąż cieszą kwitnieniem, ale już mniej licznym.
W październiku wszystkie pomidory i ogórki powinny być już zebrane. Te niedojrzałe mogą dojrzeć w domu. Pierwsze przymrozki spowodują, że będzie trzeba wyciąć i wykopać dalie. Zbieramy także jabłka i dynie.
W październiku jest bardzo dużo prac do wykonania. Kojarzy się ze zbiorami, przesadzaniem i sadzeniem nowych roślin, a także porządkowaniem ogrodu przed zimą. Część prac można wykonać również wiosną, ale im więcej uda nam się zrobić jesienią, tym lepiej. Oto lista rzeczy do zrobienia.
Kalendarz ogrodnika - październik
- zbieramy dojrzałe warzywa i owoce (pory, marchewki, selery, papryki, buraki, jabłka, gruszki, śliwki, pigwowce)
- zbieramy opadłe orzechy włoskie i laskowe
- przekopujemy i nawozimy obornikiem ziemię w warzywniku przed zimą
- wysadzamy czosnek ozimy
- sadzimy rośliny cebulowe kwitnące wiosną
- grabimy opadające liście (z których można zrobić ziemię liściową)
- dbamy o nawadnianie roślin, szczególnie rododendronów i azalii
- przygotowujemy rośliny na przymrozki, dodając świeżą warstwę ściółki
- bardziej wrażliwe na mróz rośliny lekko okrywamy kopczykami
- przycinamy chore, obłamane czy przeszkadzające gałęzie i pędy
- rozsadzamy i rozmnażamy byliny około 4-letnie
- sadzimy nowe rośliny - to bardzo dobry okres do sadzenia np. iglaków, jeżyn, róż i drzew owocowych
- sadzimy warzywa takie jak sałata zimowa czy cebula dymka i przykrywamy zagon przed przymrozkami
- rozmnażamy rabarbar i sadzimy w nowym miejscu
- zbieramy nasiona roślin jednorocznych (np. kosmosu, kopru)
- przycinamy delikatnie żywopłoty - to tzw. cięcie wyrównujące
- przygotowujemy pryzmę i kopiec do przechowywania warzyw i owoców zimą
- ścinamy kwiatostany hortensji do zasuszenia do wazonu
- wycinamy liście piwonii bylinowej
- wycinamy liście floksów wiechowatych
- sprzątamy pozostałości po pomidorach, ogórkach, dyniach, cukiniach itp. i przenosimy do kompostownika
- zgniłe i opadłe owoce zakopujemy głęboko pod ziemią
- zakładamy trawnik i żywopłot
- zbieramy ostatnie kwiaty na bukiety przed przymrozkami (np. dalie)
- zmieniamy dekoracje przed domem na jesienne (dodajemy wrzosy, kapusty, ozdobne dynie)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję